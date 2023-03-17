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Haberler Galeri CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP'ye yaptırdılar
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:50

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP'ye yaptırdılar

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü aynı zamanda TSK'nın Afrin zaferinin yıl dönümü. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta HDP ile görüşeceğini duyurulmuştu. Bu ziyaretin zamanlamasına çok tepki geldi. Tepkilerin ardından CHP, görüşme tarihini değiştirmeyi gündemine alırken CHP'nin imdadına HDP yetişti. HDP'den yapılan açıklamada görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP’ye yaptırdılar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün.

Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı.

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP’ye yaptırdılar

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, görüşmenin zamanlamasını eleştirenlerdendi. AK Part Milletvekili Alpay Özalan da tepki gösterdi. "Çanakkale'yi geçemeyenlere de 'geçmiş olsun'a giderler" dedi.

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CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP’ye yaptırdılar

Eleştiriler sürerken CHP'den 18 Mart konusunda geri adım geldi. Gelişmelerin ardından konuya ilişkin HDP'den de yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir." Kılıçdaroğlu, ziyaretinin program yoğunluğu nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

HDP ile görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vadediyor? | Video

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP’ye yaptırdılar

PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYOR

PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaretin 18 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyordu.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim" demişti.

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP’ye yaptırdılar

MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDI

Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı atmaya hazırlanıyor.

HDP ile görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vadediyor? | Video

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