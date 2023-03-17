Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
10:50
CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP'ye yaptırdılar
18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü aynı zamanda TSK'nın Afrin zaferinin yıl dönümü. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta HDP ile görüşeceğini duyurulmuştu. Bu ziyaretin zamanlamasına çok tepki geldi. Tepkilerin ardından CHP, görüşme tarihini değiştirmeyi gündemine alırken CHP'nin imdadına HDP yetişti. HDP'den yapılan açıklamada görüşmenin ertelendiği duyuruldu.