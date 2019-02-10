Çınarın altında değilsem üzülüyorlar

HER GÜN KÜTÜPHANEDEYDİM

Hüseyin Avni Dede'nin kitaplarla olan ilişkisi de o yıllarda başlıyor. Süleymaniye Kütüphanesi onun bir diğer eğlence alanı. Oradaki çocuk kitapları bölümünden hiç ayrılmadığını söyleyen Dede, "Oralarda hep oynardık Süleymaniye kütüphanesi benim için bambaşka okuldan çıkar çıkmaz devamlı gider kitapları karıştırırdım. Kütüphanede baya zaman geçirdim okuma yazmayı öğrendiğim zaman derken hep okuldan sonra vakit geçirirdim. Her gün o kitaplarla haşır neşir olurdum. Bambaşka bir heyecan duyardım. Her gün bir kitap okurdum. Hepsini okurdum çocuk kitaplarının. O kütüphanenin çocuk kitaplığı bölümü vardı. Çocukluğum öyle geçerdi" diyor.

25 KURUŞ İŞGALİYE PARASI VERİRDİM

Sokakta bulduklarını satmaya 1963'te Kirazlı Mescit Sokağı'ndan Fındıkzade'ye taşındıktan sonra başladığını dile getiren Dede, sözlerine şöyle devam ediyor: "1964 senesinde yollardan topladığım şeyleri buraya getirip satardım. O zaman da 10 yaşlarında filandım. Tezgah açıyordum. Belediyeye 25 kuruş işgaliye parası veriyordum. Bir metrekare sergi alanım vardı. Ama burası çok kalabalıktı. özellikle Anadolu'dan gelenler burada buluşurdu. Bir merkezdi burası o dönemlerde. Nenem "Bu adam çok enteresan, çöpü para yapıyor" derdi. Akşam da ona giderken küçük hediyeler alırdım. Sabah çok erken çıkardım evden. Sabah beni o uyandırırdı. İlk otobüse binerdim, Altıyı on geçe tezgahımı açardım, kar da olsa, fırtına da olsa. Akşam hava karardı mı dönerdim."

Esnafla da çok sıkı ilişkiler kuran Avni Dede, "Buradaki esnaf bile memleketlerinden biri geldiğinde 'Çınarın altında sakallı bir adam var, o seni bize getirir' diye tarif veriyorlar. Akraba gibi olduk. İlkokula giderken gördüğüm çocuk, yıllar sonra bir bakıyorum ortaokula liseye giden çocuklarıyla yanıma geliyor. Yirmi sene önce fotoğraf çektirdiğimiz biri çıkıp geliyor. Bir holdingte müdür olsam, çok zengin olsam bu kadar mutlu olmam. Benim hiç ummadığım anda dünyanın bir yerinden gelen insanlar var. İstanbul'a üç günlüğüne de gelse bana uğramadan gitmiyor. Yıllar sonra beni burada gördüklerinde çok seviniyorlar. Sanki onların ailesinden biri gibiyim. Fildişi kulede olsa insan belki bunları yaşayamaz" diyor.

ZAMANLA YÜZLER DEĞİŞİYOR

80'li yıllarda Çınaraltı'ndaki çay bahçesinin Nümizmatik Derneği'nin merkezi olduğunu söyleyen Hüseyin Avni Dede, "Dernek toplantılarından sonra herkes buraya gelirdi. Topkapı Sarayı Müze Müdürü Cüneyt Ölçer, Bülent Coşkun, İbrahim ve Cevriye Artuk gelirlerdi. Yıllar geçtikçe yüzler de değişiyor. Aramızdan ayrılanlar oluyor, yeni gelenler oluyor" diyor. Hüseyin Avni Dede ilk kitabı Şairler Üzülmesin'i 1973'te çıkarıyor. Sonra askere gidiyor. Askerden sonra da ikinci kitabı Acıya Kurşun Geçmez'i çıkarıyor. En çok satan ve tam 12 baskı yapan eseri bu oluyor. Sonra sırasıyla Ben Ölmeden Önce, Yağma yok, Tek Şekerli Çınaraltı, Keman Çalan Ölüler ve Bizans Tabut Çiviler kitaplarını yayımlıyor.