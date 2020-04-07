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Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!
Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın corona virüs ile ilgili herkes çeşitli önlemler alıyor. Gümüşhaneli kamyon şoförü de burada yaşıyor ve görenlerin ağzı açık kalıyor. Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), coronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.