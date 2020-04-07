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Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın virüs ile ilgili herkes çeşitli önlemler alıyor. Gümüşhaneli kamyon şoförü de burada yaşıyor ve görenlerin ağzı açık kalıyor. 'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), coronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:43
Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi.

Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor.

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Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim.

Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise koronavirüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik.

Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğim" dedi.

Coronadan korunmak için eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor!

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

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