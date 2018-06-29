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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın

Mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camilerin dolup taştığı, dualarımızın göğe ulaştığı bu mübarek günde yapılması gerekenler oldukça dikkat çekici. Cuma günü okunması gereken dualar nelerdir? Birbirinden farklı görsel ve resimlerle oluşturduğumuz haberimizle siz de uzaklarda yaşayan akrabalarınız, aile fertleriniz ve arkadaşlarınıza en güzel gönderebilirsiniz. Bununla birlikte bugün sağlıklı ve güvenli bir şekilde camilere gidebiliyorsak bunun nedeni olan vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde vatan savunmasında destan yazan, demokrasiye bayrağa sahip çıkan gazi ve şehitlerimize, Afrin kırsalında hain terör örgütlerine geçit vermeyen kahraman mehmetçiğimize de bol bol dualar okumalı ruhlarını şad etmeliyiz.

Giriş Tarihi: 29.06.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 10:24
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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın

En güzel resimli konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımıza özel olarak hazırladığımız içeriğimizle destek veriyoruz. Bu mübarek günde kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım ve sonsuzluğun yaratıcısısı, her şeyin üstündeki yüce Allah'a teslim olalım ona şükredelim. Birlikteliğimiz ve toplumsal dayanışmamızın sürmesi için birbirimize empati yaparak yaklaşalım. Birliğimiz için huzurumuz için dualarımızı eksik etmeyelim. Özel olarak hazırladığımız en güzel en anlamlı resimli Cuma mesajları burada!

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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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  • 126
(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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  • 126
(resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın
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