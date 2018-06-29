Cuma mesajları (resimli) En güzel en yeni Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi bugün unutmayın

En güzel resimli Cuma mesajları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımıza özel olarak hazırladığımız içeriğimizle destek veriyoruz. Bu mübarek günde kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım ve sonsuzluğun yaratıcısısı, her şeyin üstündeki yüce Allah'a teslim olalım ona şükredelim. Birlikteliğimiz ve toplumsal dayanışmamızın sürmesi için birbirimize empati yaparak yaklaşalım. Birliğimiz için huzurumuz için dualarımızı eksik etmeyelim. Özel olarak hazırladığımız en güzel en anlamlı resimli Cuma mesajları burada!