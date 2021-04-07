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Haberler Galeri İl il Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu (10-11 Nisan 2021) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 07:18

İl il Cumartesi olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu (10-11 Nisan 2021) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Vakalardaki rekor artışla beraber yayımlanan risk haritası sonrası 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer almış hal böyleyken hafta sonu Cumartesi günü uygulanan birçok ilde yeniden uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonuna yaklaşırken milyonlar "10-11 Nisan Bu hafta sonu , ve 'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" soruları da milyonların gündemindeki yerini aldı. yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyurmuştu. İşte Cumartesi günü yasak olan iller listesi…

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 10-11 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçeceği iddiaları geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası doğrulanmış ve yüksek risk grubuna giren 58 ilimizde Cumartesi geri dönmüştü. Hal böyleyken , , ve diğer birçok ilde uygulanan kısıtlamaların detayları "10-11 Nisan Bu hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" soruları ile beraber gündeme taşındı. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgelerde kısıtlamaların nasıl uygulandığını merak ediyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Ülkemizde vakalardaki büyük artış sonucunda normalleşme kararları askıya alındı ve yeni kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile uygulamaya geçti. Ramazan ayında kafe ve restoran gibi yeme-içme mekanlarında getirilecek kısıtlama haricinde belirlenen illerimizde bir süre kaldırılan Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri döndü. Hal böyleyken kabine sonrası ikinci hafta sonunda milyonlar detayları araştırıyor.

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 10-11 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."

İşte risk haritasına göre illerdeki son durum;

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Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 10-11 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

ADANA: Turuncu

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 10-11 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

ADIYAMAN: Kırmızı

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 10-11 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

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