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Haberler Galeri Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Giriş Tarihi: 02.06.2021 20:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 20:08

Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkama yasağı saatleri netlik kazandı. Hafta içi ve hafta sonu yasaklar hakkında bilgiler de genelge ve kabine kararları ile kamouyuna duyuruldu. Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi ve kabine toplantısı kararları ile açık olacak işletmeler, kısıtlama süreleri ve yasak günleri de belli oldu. Kısıtlama saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. Aşağıda, genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilen bilgiler yer alıyor.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberi... Kabine toplantısı kararlarının açıklanması sonrası yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. 1 Haziran tarihinden Temmuz ayı başına kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri hafta sonu ve hafta içi akşam saatlerinde dışarıda plan yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ve kabine toplantısı kararlarına göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl düzenlendi? Aşağıda, 1 Haziran'dan Temmuz ayına kadar uygulanacak olan normalleşme döneminde hafta sonu hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında merak edilenler ve yasak saatleri yer almaktadır.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu sınırlama hafta sonu 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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