Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan 2021 Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi!

Vakalardaki rekor artışla beraber yayımlanan risk haritası sonrası 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer almış hal böyleyken hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı birçok ilde yeniden uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonuna yaklaşırken milyonlar "10-11 Nisan Bu hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" soruları da milyonların gündemindeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyurmuştu. İşte Cumartesi günü yasak olan iller listesi…