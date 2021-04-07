Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan 2021 Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçeceği iddiaları geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası doğrulanmış ve yüksek risk grubuna giren 58 ilimizde Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri dönmüştü. Hal böyleyken İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer birçok ilde uygulanan kısıtlamaların detayları "10-11 Nisan Bu hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" soruları ile beraber gündeme taşındı. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgelerde kısıtlamaların nasıl uygulandığını merak ediyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Ülkemizde vakalardaki büyük artış sonucunda normalleşme kararları askıya alındı ve yeni kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile uygulamaya geçti. Ramazan ayında kafe ve restoran gibi yeme-içme mekanlarında getirilecek kısıtlama haricinde belirlenen illerimizde bir süre kaldırılan Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri döndü. Hal böyleyken kabine sonrası ikinci hafta sonunda milyonlar detayları araştırıyor.