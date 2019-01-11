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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

Trabzon aday tanıtım toplantısında Başkan Erdoğan; son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un asaletine yakışanı yapacağına inandığını ifade etti. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde AK Parti Trabzon belediye başkan adaylarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

AKÇAABAT: Osman Nuri Ekim

Osman Nuri Ekim, 25 Nisan 1980 tarihinde Akçaabat'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1997 yılında Akçaabat Lisesi'ni bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu.

Çevre Mühendisliği üzerine Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi birçok ilde, DSİ ve Karayolları'na ait projeleri üstlenerek tamamladı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için 16 Kasım 2018'de etti. tarafından Akçabaat Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Osman Nuri Ekim evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

ARAKLI: Recep Çebi

Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Anavatan Partisinde Gençlik Kolları başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde 'nin Araklı Belediye Başkanı olarak seçildi.

Recep Çebi, evli ve bir kız, üç erkek çocuk babasıdır.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Araklı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

ARSİN: Muhammet Sait Gürsoy

1970 yılında Arsin'de doğan Sait Gürsoy, İlkokul-Ortaokul ve Lise eğitimini Arsin'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Gürsoy sonrasında Atatürk Üniversitesi Muhasebe Denetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.

Arsin'de iş hayatını devam ettiren Gürsoy, 'nin kuruluşundan itibaren birçok kademesinde önemli görevlerde bulundu.

AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra İl Seçim Koordinasyon Merkezinde aktif olarak görev alıp yerel ve genel seçim çalışmalarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildikten sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı da yapan Gürsoy bu görevlerine devam etmektedir.

Gürsoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Arsin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

BEŞİKDÜZÜ: Harun Demirci

Harun Demirci, 2003 yılının sonunda saflarına katılan ve partini çeşitli kademelerinden görev yaptıktan sonra 2009 yılının sonunda, mevcut ilçe başkanının istifasının ardından bu göreve ataması yapıldı. O tarihten bu zaman kadar ilçe başkanlığı görevini yürüten İlçe Başkanı Demirci, 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü.

Türkiye'de en uzun süreli ilçe başkanlığı yapanlardan birisi olan Demirci, gerek ilçe başkanı gerekse il genel meclisi üyesi olarak, Beşikdüzü'nün 34 mahallesini hem karış karış gezdi, hem de hizmet getirmek için var gücüyle çalıştı.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

ÇAYKARA: Hanefi Tok

1967 yılında Çaykara Ilçesine bağlı Egridere Köyünde dogdu. Ilk ve Orta öğrenimimi Çaykara'da, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında tamamlayarak mezun oldu. 1990 yılında vatani görevimi Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 2001 yılında Çaykara Ilçesi'nde Kurucu Ilçe başkanı olarak atandıktan sonra iki dönem ilçe baskanlığı görevini yürüttüm. Uzun yıllar Çaykara'da ticaretle istifa etti. Evli ve dört çocuk basabı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!

DERNEKPAZARI: Mehmet Aşık

1966 yılında Dernekpazarı Kondu mahallesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Dernekpazarı'nda okudu. 1982-1983 Eğitim öğretim yılında Trabzon Lisesi'nden Mezun oldu. 1983 Yılında KTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanıp 1989 yılında mezun oldu. 1989-1991 yıllarında Denizli'nin Tavas ilçesi Konak Kasabası Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmetini yaptı. 1991 Yılında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne tayin oldu. 1991-1992 yıllarında askerliğimi Çorlu'da yaptı.

1992 yılından 2010 yılına kadar Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 1998-2000 yıllarında Trabzon Tabip Odası Merkez Delegesi olarak, 2008 2010 yıllarında Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Saymanı olarak görev yaptı. 2005 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2010 Yılından beri Özel Yıldızlıgüven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmakta. Özellikle Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, İletişim Becerileri, Hasta Hakları konularında sertifikalı eğitimler aldı. Mehmet Aşık evli ve iki çocuğu var.

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