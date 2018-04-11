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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Ben de Kasımpaşa'da sizlerle birlikte büyüdüm" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:52
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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Romanlar Buluşması'na Türkiye genelinden Romanların yanı sıra ünlü sanatçılar da katıldı. Roman vatandaşlar Erdoğan'a uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. "Büyük Roman Buluşması, Bin Bir Renk Tek Millet" sloganı ile düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ünlü Roman sanatçı Kibariye, başı örtülü çıktığı sahnede Çanakkale Lapseki Roman İlahi Grubu eşliğinde sanatçı Bayram Şenpınar ile "Allah kadirdir her şeye" isimli şarkıyı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine ilahi söylediğini belirten Kibariye, "Ayaklarımın, ellerimin titrememesi mümkün değil. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Ben her şeye rağmen sizlerle, Cumhurbaşkanımızla, Emine Hanım'la burada bulunmaktan mutluyum. Romanlığımla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

"BUNLAR 'MEDENİYİZ' DİYE GEÇİNİRLER AMA BUNLARIN MEDENİYETTEN NASİBİ YOKTUR"

Erdoğan kürsüye çıktığı anda çalan Esat Kabaklı'nın "Vatanına göz dikeni ez oğlum" isimli şarkısı tüm salon tarafından söylendi. "En büyük Roman " sloganları arasında konuşan Erdoğan, "Bu parça Esat Kabaklı üstada ait. Burdur'da bir trafik kazası geçirdi, az önce ameliyatını oldu ve kendisi ile dün akşam da görüştüm. Rabbim kendisine şifalar versin, Rabbim beterinden korusun" dedi.

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

Konuşmasına Romanca selamlayarak başlayan Erdoğan, konuşması öncesinde yayınlanan videoya ilişkin, "Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Kotra'ya götürdüler, orada sınıf arkadaşlarım, top oynadığımız arkadaşlarım vardı. Biz hep yenerdik onları. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm, sizlerde izlediniz. Şuanda o tablo ile artık yeniden 10-11 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda da çıkıyor. Bakmayın siz Almanlar'ın o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa'dan yurt dışı ettiklerine. Bunlar 'medeniyiz' diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur" diye konuştu

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

"BİZ ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ"

Romanlarla irtibatı hiç kesmediğinin altını çizen Erdoğan, "Aynı mahallede doğduk, büyüdük, bak oradan , başbakan çıkabiliyormuş. Hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

"BİZ HEPİMİZ BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVİYORDUK"

Dünyadaki tüm Romanlara selam gönderen ve anılarını anlatan Erdoğan, "Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır. 'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Sokakta beraber oyun oynadık, kağıttan toplar yaptık, oynadık. Sokak aralarında yuvarlandık, aynı okula gittik, aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Hayatımızın her alanını birlikte yaşadık.

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

Biz hepimiz birbirimizi Allah için seviyorduk, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur her kim olursa olsun.' Az önce kemaniyi dinledik, bir roman, ama nasıl bir kemani, konuşturuyor, ağlatıyor. Bu dünyada şuanda ünü olan bir kardeşimiz. Mesele onun ruhundan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor ve ona değer vermek işte eser müessiri ile değerlidir diyor şair. Burada da o eserin sahibine bakacaksın. Girerken içeriye bazı sanatçılarımızı da gördüm. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşallah" şeklinde konuştu.

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Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Erdoğan Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı hakkında "Afrin'de durum son olarak, 4108 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik." açıklamasını yaptı.

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