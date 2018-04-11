Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Romanlarla buluştu!

Biz hepimiz birbirimizi Allah için seviyorduk, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur her kim olursa olsun.' Az önce kemaniyi dinledik, bir roman, ama nasıl bir kemani, konuşturuyor, ağlatıyor. Bu dünyada şuanda ünü olan bir kardeşimiz. Mesele onun ruhundan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor ve ona değer vermek işte eser müessiri ile değerlidir diyor şair. Burada da o eserin sahibine bakacaksın. Girerken içeriye bazı sanatçılarımızı da gördüm. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşallah" şeklinde konuştu.