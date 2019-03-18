Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi Camisinin açılışına katıldı

"Mimarından mühendisine işçisine kadar tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Zira yazları özellikle burada tabii bu tür ihtiyacı giderecek bir mekan, ibadethane yoktu ama şimdi gerek şehitler kabristanıyla, bu da bize nasip oldu. Başbakanlığım döneminde bunları yaptık ama şimdi de buradaki bu mescit eksiğini de OPET ailesi ve Türk Hava Yolları el ele vererek, gayretleriyle bu da giderilmiş oldu."