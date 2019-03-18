Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi Camisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitler Abidesi'ne gelişinde tören kıtasını selamlayan ve kuvvet komutanları ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gerçekleştirilen konuşmalarının yanı sıra şehitlerin ruhu için gerçekleştirilen Kur'an'ı Kerim tilavetini dinledi, yapılan duaya da iştirak etti. Anıta çelenk bırakıp şehitlik defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehitliklere karanfil bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, caminin özgün bir mimariye sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: 'Mimarından mühendisine işçisine kadar tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Zira yazları özellikle burada tabii bu tür ihtiyacı giderecek bir mekan, ibadethane yoktu ama şimdi gerek şehitler kabristanıyla, bu da bize nasip oldu. Başbakanlığım döneminde bunları yaptık ama şimdi de buradaki bu mescit eksiğini de OPET ailesi ve Türk Hava Yolları el ele vererek, gayretleriyle bu da giderilmiş oldu.' HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN