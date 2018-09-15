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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti

Giriş Tarihi: 15.09.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 23:55
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahili'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu Sahilinde durdu. Erdoğan aracından inerek sahildeki vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çocuklara oyuncak dağıttı. Sahilde oturanlarla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içti.Yaklaşık bir saat sahilde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
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