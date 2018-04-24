Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ak Parti grup toplantısından yansıyan kareler

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL 'OSMANLI' AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

"Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir. Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır.