Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ak Parti grup toplantısından yansıyan kareler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dün mecliste yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan, "Kendi siyasetlerini bu önemli günü zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanmasına yönelik konuşan Erdoğan, "O gece 16 saat süren bu operasyonu, biz bizzat havaalanında yönettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatte? Sen kahve yudumlarken, biz havaalanında bakan arkadaşlar, milletvekilleri ve birçok kahramanla oradaydık. Giriş Tarihi: 24.04.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
MECLİS GENEL KURULU'NDAKİ TARTIŞMALARI TASVİP ETMİYORUM
Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmiyorum. Kendi hatalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
ORADAKİ ONBİNLERİ KANDIRAMAZSIN
Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca f-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
"O gece 16 saat süren bu operasyonu, biz bizzat havaalanında yönettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatte? Sen kahve yudumlarken, biz havaalanında bakan arkadaşlar, milletvekilleri ve birçok kahramanla oradaydık. Operasyon bitene kadar biz orada dimdik durduk. Valimiz, 1.Ordu komutanı o da orada. Vekaleten Genelkurmayı Ümit Paşaya verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
15 ADAMIN SÖZDE İYİ PARTİ'Yİ KABUL ETTİ Mİ?
Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL 'OSMANLI' AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
"Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir. Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
Ak Parti
grup toplantısından yansıyan kareler