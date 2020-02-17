Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Cumhurbaşkanlığı perşembe günü açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı , Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 21:42
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı , Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Cumhurbaşkanı 'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Türkiye'de ve bazı durumlarda yurt dışında yayımlanmış her türlü kitap, dergi, gazete gibi yayımların belirli sayıda nüshasının saklandığı "Derleme Kütüphane" statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Kütüphane ve Yayın Müdürlüğünün mayıs 2016'da kurulmasının ardından kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışma yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulanan raflarda yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından üniversite ve araştırma kütüphanelerine sağlanan EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) üyesi olan kütüphanede, bu kapsamda yer alan veri tabanları ve elektronik yayınlar da kullanıma açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi" olma özelliği dışında Cumhurbaşkanlığı 'nin hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

BİZE ULAŞIN