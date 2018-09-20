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Değişen Cizre'nin yeni yüzü

'nin her iki yakasında yapılan çevre düzenlenmesi ve ışıklandırma çalışmasıyla bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 15:10
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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Şırnak'ın Cizre ilçesi, terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, Nehri'nin ıslah projesinin de tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüme kavuştu.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

'nin her iki yakasında yapılan çevre düzenlenmesi ve ışıklandırma çalışmasıyla bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Irak'ın kuzeyinden yakıt taşıyan TIR ve kamyonların geçişleri nedeniyle gündüzleri toz bulutu içerisinde kalan Cizre'de, çevre yolunun açılmasıyla birlikte ağır tonajlı araçlar artık ilçe merkezine girmeden Silopi üzerinden Habur Gümrük Kapısı'na ulaşabiliyor.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Bu sayede tozdan kurtulan Cizre'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kez de Nehri ıslah projesi ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yapıldı.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Son günlerde sık sık boğulma vakalarıyla gündeme gelen Cizre'de nehir ıslah projesi kapsamında, 'nin iki yakasında kıyılar
ışıklandırılarak bölge rengârenk bir görünüme kavuştu.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ışıklandırmanın ilçeye ayrı bir renk kattığını belirterek, " Nehri'nin her iki yakasına renkli aydınlatma ışıkları ile şehre ayrı bir renk kattık. Dicle Nehri çevresi ve şehir merkezinde bulunan 22 cami minarelerine yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla kentimize estetik ve güzel bir görünüm kazandırdık" dedi.

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Değişen Cizre'nin yeni yüzü
Değişen Cizre'nin yeni yüzü
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