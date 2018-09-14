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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...

Giriş Tarihi: 14.09.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 07:23
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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

'da sabaha saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bir çok noktada araçlar yağmur sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha karşı etkisini arttıran yağmur nedeniyle caddelerde biriken sularda araçlar mahsur kaldı.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

ARAÇLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle yolda birçok araç mahsur kaldı.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...

Ayrıca su birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de yollarını değiştirdi. (DHA)

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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler 'dan...
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bu görüntüler İstanbul'dan...
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