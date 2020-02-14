Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 165'inci gününe girerken, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent "Yavrularımızın suçu ne? Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu. Yavrularımız için buradayız, onları almadan buradan gitmeyiz." diyerek evladını çok özlediğini belirtti.