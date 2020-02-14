Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

Hatice Levent, eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Bize bu eziyeti niye çektiriyorlar? Tek isteğimiz yavrularımız. Bazı çocuklar gelmeye başladı. İnşallah bizim yavrularımız da gelir, biz de mutlu oluruz. Mutlu günleri bekliyoruz." dedi.