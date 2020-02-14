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  • Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

anneleri kararlı: Çocuklarımızı 'den alacağız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 165'inci gününe girerken, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent "Yavrularımızın suçu ne? Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu. Yavrularımız için buradayız, onları almadan buradan gitmeyiz." diyerek evladını çok özlediğini belirtti.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 15:36
Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

Hatice Levent, eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Bize bu eziyeti niye çektiriyorlar? Tek isteğimiz yavrularımız. Bazı çocuklar gelmeye başladı. İnşallah bizim yavrularımız da gelir, biz de mutlu oluruz. Mutlu günleri bekliyoruz." dedi.

Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

"OĞLUM GEL, DEVLETİNE TESLİM OL"

Sekine Kartal da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirtip, "HDP oğlumu götürdü. Çocuğumuzu onlardan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

6 yıldır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Kartal, huzurlarının kalmadığını aktardı.

Oğlu için mücadele verdiğini anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Annelerin ve evlatların ellerini birbirinden ayırıyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Büyük sıkıntılarla büyüttüğüm oğlumu aldılar. Oğlum gel, devletine teslim ol, evine kavuş. Allah bu devleti daim kılsın."

Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız

Baba Ekrem Gökkuş ise oğlunun 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırıldığını vurgulayarak şunları söyledi

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Bütün evlatları HDP götürmüş. Çocukların yeri mağaralar değil anne ve babalarının yanıdır. Burada hepimizin derdi bir. Hepimiz evlatlarımız için buraya geldik. 50 sene de olsa burada kalacağız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız
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Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız
Diyarbakır anneleri kararlı: Çocuklarımızı HDP'den alacağız
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