Diyarbakır'da Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu! Tam 450 kilogram..

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu"nda 456 kilogram esrar, biri 4 odalı 13 sığınak ile toprağa gömülü bidonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin yakalanması, terörün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca 21 Aralık'ta başlatılan "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" sürüyor.