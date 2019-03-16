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  • Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı , seçim beyannamesini açıkladı. İki yılda her yere yetişmeye, hizmet götürmeye, gönüllere dokunmaya çalıştıklarını belirten Atilla, "Bu mübarek şehir Diyarbekir'e hizmet etmek elbette her kula nasip olmuyor. Bu bakımdan – sorumluluğumun farkında olarak - kendimi bahtiyar hissediyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde, Diyarbekir çevresiyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekici bir dönüşüm ve değişim sürecine girdi" dedi.

HÜSEYİN KAÇAR - SABAH.COM.TR

Giriş Tarihi: 16.03.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 17:57
Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seçim beyannamesi tanıtım toplantısına çok sayıda partili ve AK Partili milletvekilleri işle ilçe başkan adayları da katıldı. 'Söz konusu projelerinin büyüklüğü ve hizmetin sizlere ulaşma hızı ve kalitesi dikkate alınırsa, çok kısa sürede birçok alanda yapılan yatırımların değeri ve önemi anlaşılacaktır' diyen Atilla, "Bir rakamdan bahsetmek gerekirse, yaklaşık olarak 1 Milyar 250 Milyon TL'lik yatırımla belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan bu projeleri hayata geçirdik" dedi.

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Hizmetleri yerine getirirken, bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Atilla, "Bizler, Diyarbekir'i bu özellikli ve tarihi konumuna uygun olarak, önümüzdeki beş yıllık süre zarfında geliştirmeye, şehrimizi eşsiz bir şehir haline getirmeye ve Dünya Şehri Statüsü Kazandırmaya kararlı ve talibiz. Bir yandan ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde emin adımlarla 2023 hedeflerine doğru yürürken, bizler de, bu hedef doğrultusunda Diyarbakır'ımızın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Bu bağlamda, Şehrimizde yaşayan insanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Diyarbakır'ımız için daha çok üretecek, daha fazla çalışacak, çocuk, genç, kadın erkek, yaşlı ve engelli tüm hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek, yarınlara umutla bakacak vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İŞTE DİYARBAKIR'I 2023 TAŞIYACAK PROJELER:

Atilla, Diyarbakır'ı kentsel ulaşım konusunda da örnek bir şehir yapmakta kararlı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Diyarbakır'ı ulaşımın en rahat sağlandığı iller sıralamasında en üstlere taşımayı hedeflemekteyiz. Bunun için yapacağımız Ulaşım Ana Planı Revizyon çalışmasıyla hafif raylı sistem, metro, metrobüs gibi büyük toplu taşıma projeleri, akıllı ulaşım, kavşak, sinyalizasyon gibi trafik çözümlemeleri, teleferik projeleri, bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım sistemleri ve başta Suriçi olmak üzere yayalaştırma projeleriyle Şehrimiz güvenli ve çağdaş bir kentsel ulaşım sistemine kavuşacaktır" dedi.

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Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

METRO PROJESİ:

Bu plan dahilinde öngördüğümüz Metro Projemiz Dağkapı-İstasyon Hafif Metro Hattı 2.2 Km uzunluğa sahiptir. Dağkapı Metro istasyonu, Kışla caddesi istasyonu, Anıt istasyonu ve Gar istasyonudur.

YERALTI BANLİYÖ HATTI:

Şehrimizi fiziki olarak ikiye ayıran Devlet Demir Yolları Hattının da yer altına alınarak 13 km'lik "Yeraltı Banliyö Hattı" planlanmıştır.

Bu hattın güzergahları ise; Diyarbakır merkez garı istasyonu. Batıkent, Şanlıurfa bulvarı, Ahmet Arif Caddesi, Mahabad, Mezopotamya, Araştırma Hastanesi istasyonu.

HAFİF RAYLI SİSTEM:

Bunlarla Entegreli olarak planladığımız Hafif Raylı Sistemin de güzergâhları ve toplam uzunluğu iki şekilde planlanmış olup;

1. Güzergah: 9 Km'lik Mahabad Bulvarı-Havaalanı

2. Güzergah: 12 Km'lik Mezopotamya Bulvarı-Havaalanı güzergahıdır.

Bu projelerimizin tümü bir biriyle entegre edilmiş şekilde hazırlanmıştır. Bu projelerimiz belirttiğim üzere ortaya konulacak Ulaşım Ana Planı'nın sonucuna göre uygulanacaktır.

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

TELEFERİK PROJESİ:

Bu projemiz kapsamında Fiskaya-Üniversite arasında 2 Km'lik bir teleferik hattı yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır.

METROBÜS PROJESİ:

Şehrimizde daha konforlu bir yolculuk sağlanması adına 8 Adet Metrobüs hattı yapılması planlanmıştır. Toplam 96 aracın hizmet sunacağı hattın uzunluğu 131 Km'dir. Bu projemiz de Ulaşım Ana Planı'nın sonucuna göre uygulanacaktır.

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Diğer Projeler ise şöyle:

-Diyarbakır'ın 1 milyon turist sayısına ulaşmasına ve turizm odaklı kalkınmasını sağlayacağız.

-Kültür Projelerimizle şehrimizde önemli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştireceğiz.

-Şehrimize yeni millet kıraathaneleri, kitap kahveler yapacağız.

- Bilgi evlerimizin sayısını artırarak çocuklarımıza eğitim hayatlarında destek olmaya devam edeceğiz.

Çocuk Parkları ve Sokaklarının sayısını artıracağız.

-Çocuklara özel festivaller gerçekleştireceğiz.

-Tüm spor, sanat, kültür, eğitim, meslek edindirme yatırımlarını önce gençlik anlayışıyla şekillendireceğiz.

Kadınlara yönelik Hanımlar Lokali, Kadın Eğitim ve Merkezlerinin sayısını artıracağız.

-Kadınlarımızın aktif iş yaşamına katılması için mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz.

-Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”


-Kadınlara özel spor ve kültürel mekânlar açacağız.

-Evde bakım hizmetlerimizi daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

-Yaşlılarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebileceği ve onlara yönelik birçok çalışmanın yapılacağı mekânları şehrimize kazandıracağız.

-Yaşlı Bakım ve Danışma Merkezi kurarak her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız.

-Onlara özel olarak tasarlanan Huzur Sokaklarımızın sayısını artıracağız.

-Madde Bağımlılığını şehrimizin gündeminden çıkarmaya kararlıyız.

-Katı Atık Transfer istasyonlarının ilçelerimizde kurulmasını sağlayacağız.

-Gelecek 5 Yıllık dönemde projeleri hazır olan 2.200 dekar alanda tüm yaş gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uluslararası standartlarda park, yeşil alan ve spor kompleksi projelerini hayata geçirmeyi ve kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2 metrekarenin üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz.

-Retro Park; (Nostalji Park), 50 yıl önceki parkların günümüzde canlandırılması yapılarak o dönemlerin motifleri, kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

-Tarihi Surlarımızın etrafında Surların görünümünü ortaya çıkaracak ve Dünya Kültür Mirası olan Surlarımıza yakışır bir çevre düzenlemesi yapılacak.

Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

-Dicle Vadisi boyunca Surların alt kısmının peyzaj düzenlemeleri yapılarak Millet Bahçesiyle entegre edilmesi sağlanacak ve sur diplerinin yeşil ile buluşması sağlanacak. Proje ile Hevsel bahçelerinin yeşilinin ve doğasının korunarak surlarla bütünleşmesi sağlanacak.

-Şehrimize bir bilim merkezi kazandıracağız. 25.000 metrekare alana sahip olacak bu Bilim Merkezi'ni TÜBİTAK'ın kriterlerine göre inşa edeceğiz. Çocuklarımızın ve Gençlerimizin modern ve teknolojik yapılarla donatılmış bir şehirde yetişmeleri için her zaman onların yanlarında olacağız.


-Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını hayata geçireceğiz.

-Diyarbakır'ımız geçtiğimiz 50 yıl içinde yüksek miktarlarda göç almış ve bu hızlı nüfus artışı şehrimizde düzensiz ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. İnsanı ve yaşam kalitesini merkeze alan kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirerek Diyarbakır'ımızın hem yapısal sorunlarını çözecek hem de marka değerini yükseltecek projelere imza atacağız.

-Şehrimizin kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyduğu 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını hakkaniyetle gerçekleştireceğiz.

Bağlar, Ben u Sen, Peyas, Cumhuriyet, Gürdoğan, Aziziye, Huzurevleri, Şilbe, ve Fiskaya bölgeleridir.

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