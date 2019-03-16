Diyarbakır’ın çılgın projeleri: “Metro, banliyö, hafif raylı sistem, teleferik ve metrobüs”

Hizmetleri yerine getirirken, bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Atilla, "Bizler, Diyarbekir'i bu özellikli ve tarihi konumuna uygun olarak, önümüzdeki beş yıllık süre zarfında geliştirmeye, şehrimizi eşsiz bir şehir haline getirmeye ve Dünya Şehri Statüsü Kazandırmaya kararlı ve talibiz. Bir yandan ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde emin adımlarla 2023 hedeflerine doğru yürürken, bizler de, bu hedef doğrultusunda Diyarbakır'ımızın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Bu bağlamda, Şehrimizde yaşayan insanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Diyarbakır'ımız için daha çok üretecek, daha fazla çalışacak, çocuk, genç, kadın erkek, yaşlı ve engelli tüm hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek, yarınlara umutla bakacak vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İŞTE DİYARBAKIR'I 2023 TAŞIYACAK PROJELER:

Atilla, Diyarbakır'ı kentsel ulaşım konusunda da örnek bir şehir yapmakta kararlı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Diyarbakır'ı ulaşımın en rahat sağlandığı iller sıralamasında en üstlere taşımayı hedeflemekteyiz. Bunun için yapacağımız Ulaşım Ana Planı Revizyon çalışmasıyla hafif raylı sistem, metro, metrobüs gibi büyük toplu taşıma projeleri, akıllı ulaşım, kavşak, sinyalizasyon gibi trafik çözümlemeleri, teleferik projeleri, bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım sistemleri ve başta Suriçi olmak üzere yayalaştırma projeleriyle Şehrimiz güvenli ve çağdaş bir kentsel ulaşım sistemine kavuşacaktır" dedi.