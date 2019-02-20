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Donan göl üzerinde namaz

Giriş Tarihi: 20.02.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 09:53
Donan göl üzerinde namaz

'in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.

Donan göl üzerinde namaz

Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü'nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar.

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Donan göl üzerinde namaz

Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken vatandaşlar, namaz vakitlerini de yine açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alarak buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde namazlarını kılıyor.

Donan göl üzerinde namaz

Geçimini Nazik Gölü'nden balık avlayarak sağlayan Kemal Canbay adlı vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş göl suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi.

Donan göl üzerinde namaz

Canbay, "Sabah evden çıkıyor akşama kadar donan Nazik Gölü'nün üzerinde balık avlıyoruz. Önceden attığımız ağları gölden çıkarıp ağa takılan balıkları topluyoruz.

Donan göl üzerinde namaz

Gün boyu gölün üzerinde olduğumuz için ağları çektiğimiz gözeneklerden açığa çıkan buz gibi göl suyuyla abdest alıyoruz ve sonra buzun üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde namazımızı kılıyoruz. Namazımızı aksatmıyoruz. İlk önce namazımızı kılıyoruz, sonradan yine ağlarımızı çekmeye devam ediyoruz" dedi.

Donan göl üzerinde namaz
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