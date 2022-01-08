Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Dönüşüme ayak uyduramayan otomotiv devlerinin dünya sahnesinden silineceğinin altını çizen Gürcan Karakaş, kendilerini farklılaştıran özellikleri şöyle sıraladı: "Dönüşümü sağlayamanların kaybolacağı öngörülüyor. Küresel danışmanımızla 20'ye yakın şirketi karşılaştırdık. Büyük şirketlerin dönüşmesinin şart olduğunu gördük. Bunu yaparken de tüketicinin değişen beklentilerine odaklandık. Tüketiciye fayda sağlamayacak bir şeyi sunmanın anlamı yok. Eskiden tüketici istemese bile markalar bunu sunabiliyordu. Dönüşümü sağlayamayan şirketler otomotiv sektörünün Nokia'sı olacak. Entellektüel sermayeye dayanmayan, çalışan ve organizasyonlarının zekasıyla dönüşümü başaramayan, onlarca ülkede fabrikaları olan devler bile kaybetmeye mahkum. Biz veri ve kullanıcı odaklı dönüşüme hazırız."

