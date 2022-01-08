Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Gürcan Karakaş, Google ve Apple gibi devlerin evlerin oturma odalarına girerken sahip oldukları motivasyonu, otomobilde de elde etmek istediğini belirtti. Karakaş, rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Otonom ve yarı otonom araçlar kullanıcının alışveriş ihtiyacını karşılama şansı bulacak. Daha önce böyle bir şans yoktu. Şimdi burada yaratılan yeni zamanı kullanıcı lehine dönüştüren mobilite ekosistemi başarılı olacak. Geleceğe yönelik beklentileri öngörüp, doğru kurgulayıp hayata geçirenler dönüşen müşteri ihtiyacına yanıt verecek."