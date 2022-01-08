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Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:06

Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia'sı olur

Otomotiv sektöründeki dönüşümün fırsat yarattığını söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kullanıcı deneyimi ve veri odaklı dönüşümü beceremeyen otomotiv şirketlerinin sektörün Nokia'sı olacağının altını çizdi

Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Yaklaşık 10 yıl önce telefon devi Nokia'nın batmasına sebep olan dönüşümün bir benzeri otomotiv sektöründe yaşanıyor. Bu dönüşümün kendileri için fırsat olduğunu söyleyen mobilite odaklı teknoloji şirketi Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. CES 2022'de sadece Togg'un yeni sedan modeli dünya sanhesine çıkmadı, sürücü yorgunluk kamerasından akıllı ekranlara kadar çeşitli aksamların üretimini yapan girişimler de görücüye çıkmış oldu.

Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Dönüşüme ayak uyduramayan otomotiv devlerinin dünya sahnesinden silineceğinin altını çizen Gürcan Karakaş, kendilerini farklılaştıran özellikleri şöyle sıraladı: "Dönüşümü sağlayamanların kaybolacağı öngörülüyor. Küresel danışmanımızla 20'ye yakın şirketi karşılaştırdık. Büyük şirketlerin dönüşmesinin şart olduğunu gördük. Bunu yaparken de tüketicinin değişen beklentilerine odaklandık. Tüketiciye fayda sağlamayacak bir şeyi sunmanın anlamı yok. Eskiden tüketici istemese bile markalar bunu sunabiliyordu. Dönüşümü sağlayamayan şirketler otomotiv sektörünün Nokia'sı olacak. Entellektüel sermayeye dayanmayan, çalışan ve organizasyonlarının zekasıyla dönüşümü başaramayan, onlarca ülkede fabrikaları olan devler bile kaybetmeye mahkum. Biz veri ve kullanıcı odaklı dönüşüme hazırız."

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Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Gürcan Karakaş, Google ve Apple gibi devlerin evlerin oturma odalarına girerken sahip oldukları motivasyonu, otomobilde de elde etmek istediğini belirtti. Karakaş, rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Otonom ve yarı otonom araçlar kullanıcının alışveriş ihtiyacını karşılama şansı bulacak. Daha önce böyle bir şans yoktu. Şimdi burada yaratılan yeni zamanı kullanıcı lehine dönüştüren mobilite ekosistemi başarılı olacak. Geleceğe yönelik beklentileri öngörüp, doğru kurgulayıp hayata geçirenler dönüşen müşteri ihtiyacına yanıt verecek."

Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

4 ÖZELLİĞE BAKIYORUZ
Ekibe kattıkları kişilerde 4 özelliğe baktıklarını belirten Gürcan Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Büyüteçle arayıp cımbızla çektiğimiz arkadaşlarımızın 4 kişilik özelliğine bakıyoruz. Ömür boyu öğrenmeye açık olmasını istiyoruz. Sonuçta değişimin içerisinde sürekli öğrenmeye açık olmanız şart. İkincisi kendi kendimizi motive etmeyi bilmeliyiz.

Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia’sı olur

Duygusal iniş-çıkışların çok olduğu bir dünyada herkesin gelip sizin sırtınızı sıvazlamasını bekleyemezsiniz. Organizasyonda duygusal stabiliteyi sağlamayı bilmemiz lazım. Üçüncüsü entellektüel kapasite ve yetkinlik. Biz savunma sanayinden, e-ticarete kadar farklı sektörlerden arkadaşları istihdam ediyoruz. Genel stratejiyi gördükten sonra kolları sıvayıp işi çözme yeteneğinizin olması lazım. Dördüncüsü bardağın yarısını dolu gören birleştiririci çözüm odaklı insanlara ihtiyacımız var. Tüm arkadaşlarımızı özenle seçtik."

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