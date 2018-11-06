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Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Giriş Tarihi: 06.11.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 08:43
Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan , muhteşem İstanbul manzarası ile göz kamaştırıyor. 'nun sahibi olduğu otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı.

Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapılarından , manzarası ve tarihiyle büyük beğeni toplarken, dünyanın en iyi otelleri arasında da yer aldı.

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Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi tarafından 2006 yılında satın alınan Les Ottomans, 60 milyon dolarlık restorasyonun ardından hizmete açılmıştı.

Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

'nun satışa çıkardığı otele yatırımcılardan talep yağdığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Takvim'de yer alan habere göre uzun yıllar Kerimoğlu tarafından işletilen otel, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova gibi ünlü isimleri ağırladı.

Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Boğazın simge yapısı haline gelen otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı. Türk, Katarlı ve Arap yatırımcıların şimdiden oteli almak için birbirleriyle yarıştığı açıklandı. Tarihi dokusu korunan otelde Osmanlı sultanlarının isimlerinin bulunduğu 12 suit oda bulunuyor.

Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Takvim'de yer alan habere göre uzun yıllar Kerimoğlu tarafından işletilen otel, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova gibi ünlü isimleri ağırladı.

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