Dünyaca ünlü hotel satılıyor!

Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Hotel Les Ottomans, muhteşem İstanbul manzarası ile göz kamaştırıyor. Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı. İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapılarından Hotel Les Ottomans, manzarası ve tarihiyle büyük beğeni toplarken, dünyanın en iyi otelleri arasında da yer aldı. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Kerimoğlu tarafından 2006 yılında satın alınan Les Ottomans, 60 milyon dolarlık restorasyonun ardından hizmete açılmıştı. Ahu Kerimoğlu'nun satışa çıkardığı otele yatırımcılardan talep yağdığı belirtiliyor. Takvim'de yer alan habere göre uzun yıllar Kerimoğlu tarafından işletilen otel, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova gibi ünlü isimleri ağırladı. Boğazın simge yapısı haline gelen otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı. Türk, Katarlı ve Arap yatırımcıların şimdiden oteli almak için birbirleriyle yarıştığı açıklandı. Tarihi dokusu korunan otelde Osmanlı sultanlarının isimlerinin bulunduğu 12 suit oda bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre uzun yıllar Kerimoğlu tarafından işletilen otel, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova gibi ünlü isimleri ağırladı.