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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 27.06.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 21:57

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Denize kıyısı bulunan ülkeler için güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Ülkelerin denizlerdeki kalesi konumunda olan Deniz kuvvetleri unsurları gemi, denizaltı, hücumbot, uçak gemisi ve daha pek çok platformla bağlı bulundukları ülkelerin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumakla görevli bulunmaktadır. Öte yandan Global Firepower isimli internet sitesi ülkelerin gemi ve personel sayılarını baz alarak en güçlü donanmaları listeledi. İşte söz konusu listede Türkiye'nin bulunduğu sıra…

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

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Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

88- Umman

87- Belçika

86- Sudan

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