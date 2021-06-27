Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Denize kıyısı bulunan ülkeler için güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Ülkelerin denizlerdeki kalesi konumunda olan Deniz kuvvetleri unsurları gemi, denizaltı, hücumbot, uçak gemisi ve daha pek çok platformla bağlı bulundukları ülkelerin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumakla görevli bulunmaktadır. Öte yandan Global Firepower isimli internet sitesi ülkelerin gemi ve personel sayılarını baz alarak en güçlü donanmaları listeledi. İşte söz konusu listede Türkiye'nin bulunduğu sıra…