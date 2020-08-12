Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…