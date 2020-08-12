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belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Denize kıyısı bulunan ülkeler için güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Ülkelerin denizlerdeki kalesi konumunda olan Deniz kuvvetleri unsurları gemi, denizaltı, hücumbot, uçak gemisi ve daha pek çok platformla bağlı bulundukları ülkelerin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumakla görevli bulunmaktadır. Öte yandan Global Firepower isimli internet sitesi ülkelerin gemi ve personel sayılarını baz alarak en güçlü donanmaları listeledi. İşte söz konusu listede Türkiye'nin bulunduğu sıra…

Giriş Tarihi: 12.08.2020 05:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 05:20
Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Globalfirepower ülkelerin deniz kuvvetlerini açıkladı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

88- Umman

87- Belçika

86- Sudan

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Şanlı Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

85- Letonya

84- Montenegro

83- Tanzanya

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