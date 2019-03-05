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Galeri Düşman adalarına çıkarma başladı! O fotoğraflar ilk kez geldi...
Düşman adalarına çıkarma başladı! O fotoğraflar ilk kez geldi...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan ve 103 savaş gemisinini katıldığı Mavi Vatan-2019'da ilk kez kamuoyuna yansıyan fotoğraflar geldi. Reuters haber ajansının tüm dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, orduda ilk kez kullanılan techizatlar da görüntülenmiş oldu...
Giriş Tarihi: 05.03.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019
10:57
Reuters tüm dünyaya bu karelerle duyurdu...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan ve 103 savaş gemisinin katılımıyla Türkiye'nin üç denizinde gerçekleşen Mavi Vatan-2019'un Ege Denizi safhasında, temsili
düşman adasına çıkarma harekatı başladı.
Kıyı derinliğinin az olması nedeniyle savaş gemilerinin kapak atmadığı çıkarmada, TCG Bayraktar gemisinde bulunan küçük çıkarma gemileri ve Amfibi Hücum Timine ait botlar kullanıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümünde senaryo gereği
düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı. Haber ajansı Reuters da tatbikatı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.
Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde, senaryo gereği
düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı savaş gemilerinin denize açılmasıyla başladı.
Tatbikatın en önemli safhalarından olan amfibi çıkarma eğitimi İzmir Körfezi'nde yapılırken, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar (L-402) öncülüğünde gerçekleştirilen çıkarma harekatı, Hekim Adası'na düzenleniyor.