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Düşman adalarına çıkarma başladı! O fotoğraflar ilk kez geldi...

Düşman adalarına çıkarma başladı! O fotoğraflar ilk kez geldi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan ve 103 savaş gemisinini katıldığı Mavi Vatan-2019'da ilk kez kamuoyuna yansıyan fotoğraflar geldi. Reuters haber ajansının tüm dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, orduda ilk kez kullanılan techizatlar da görüntülenmiş oldu...

Giriş Tarihi: 05.03.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





