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Haberler Galeri e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin (muafiyet) belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:36

nasıl alınır? , nereden yapılır?

Yurt ve dünyada etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan en son kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrasında yükselen vaka sayılarını düşürmek amaçlı olarak 29 Nisan - 17 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanmaya uygulamasına geçileceği duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin sonrasında çalışmasını sürdürecek olan ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler için temin edilmesi amacıyla üzerinden muafiyet belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Bu bilgiler ışığında belge almak isteyenler e - devlet ? Sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya başladı. Merak edilen , nereden yapılır? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin muafiyet belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili alınan son dakika tam kapanma kararının ardından tam kapanma sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler, işlerine giderken yanlarında çalışma izin (muafiyet) belgesi bulundurmak zorunda olacak. Bu belgeyi temin etmek isteyen çalışanlar ise yoğun olarak e - devlet nasıl alınır? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. , nereden yapılır? İşte tüm son dakika detayları

e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin muafiyet belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlıkların tamamlandığının açıklanması sonrasında çalışanlar tarafından araştırılan Çalışma izin (muafiyet) belgesi alma işlemi ile ilgili detaylar şu şekilde;

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e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin muafiyet belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin muafiyet belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

e-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin muafiyet belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) alabilecekler.

Çalışma izni almak isteyenler, 'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

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