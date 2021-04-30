Yurt ve dünyada etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan en son kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrasında yükselen vaka sayılarını düşürmek amaçlı olarak 29 Nisan - 17 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanmaya uygulamasına geçileceği duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin sonrasında çalışmasını sürdürecek olan ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler için çalışma izin belgesi temin edilmesi amacıyla e-devlet üzerinden muafiyet belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Bu bilgiler ışığında belge almak isteyenler e - devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya başladı. Merak edilen çalışma izin (muafiyet) belgesi alma işlemi nasıl, nereden yapılır? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.