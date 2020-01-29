Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Elazığ'da 'Devlet ve millet el ele' topyekün seferberlik!

'da 'Devlet ve millet el ele' topyekün seferberlik!

'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam ediyor. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz devletin yerinden ve planlı müdahalesi milletin de sağ duyu ve cömertliğiyle bir krize dönüşmeden çözüme kavuşturuluyor. İlk saatlerden itibaren başta 6.8 şiddetindeki depremin merkez üssü Sivrice olmak üzere afetin etkilediği yerlere hızlı bir müdahale gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın titizlikle takip ettiği süreçte Bakanlar deprem bölgesinden neredeyse ayrılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sık sık bölgede incelemeler gerçekleştirirken kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Bu süreçte Türk halkı da yine dünyaya bir yardımseverlik ve birlik dersi verdi. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar maddi ve manevi desteğiyle Elazığ için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 16:21

Sivrice merkezli saat 20.55'te gerçekleşti. Depremin şiddeti 6.8 olarak ölçüldü. 3 bin 442 ağır hasarlı binanın tespit edildiği kente Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kurtarma ekipleri yardıma koştu.

BAŞKAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Acı haberin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere 'a geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı ve törende açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan daha sonra Malatya'ya geçerek depremzedeler ile bir araya geldi.

"BU MİLLET SABRIYLA AŞMASINI BİLDİ"

Cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz, Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" dedi. Başkan Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması ve depremin izlerinin silinmesi için en hızlı şekilde hareket edilmesi talimatını verdi.

Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Başkan Erdoğan'ın kurmayları depreminin merkezinde yaralılar ve depremzedelerle ilgilenirken çalışmaları da incelediler.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNDEN HİÇ AYRILMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sık sık bölgesinde incelemelerde bulundu.

BİZE ULAŞIN