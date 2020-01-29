Elazığ'da 'Devlet ve millet el ele' topyekün seferberlik!

"BU MİLLET SABRIYLA AŞMASINI BİLDİ"

Cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz, Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" dedi. Başkan Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması ve depremin izlerinin silinmesi için en hızlı şekilde hareket edilmesi talimatını verdi.