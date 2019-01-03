Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan E.V.'ye (21) müdahalede bulunurken, arka koltukta bulunan Asrın Velioğlu'nun (21) hayatını kaybettiği belirlendi.