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Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 03.01.2019 08:13
Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'de meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

, bugün saat 02.00 sularında Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yolda kontrolden çıkarak savrulan araç önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan E.V.'ye (21) müdahalede bulunurken, arka koltukta bulunan Asrın Velioğlu'nun (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü A.A. ve E.V. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralı A.A. ve E.V. durumu iyi olduğunu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Asrın Velioğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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