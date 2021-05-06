EMEKLİ İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı." dedi. 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmişti. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.