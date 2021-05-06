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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 20:25

yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili son dakika haberlerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesi hakkında müjdeli açıklamayı duyurdu. Bilgin, ne zaman ödenecek sorusuna yanıt verirken detayları aktardı. Bilindiği gibi, emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu noktada, ödemeleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte, emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne kadar oldu ve ne zaman, saat kaçta ödenecek konusuyla ilgili gelişmeler

Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli ikramiyelerinde son dakika... Yurt genelindeki milyonlarca emekli, kendilerini ilgilendiren 2021 Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri hakkında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ne kadar sorusuna netlik kazandırmış ve ikramiyelerin 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı öncesinde yattı mı, bugün kimlere verilecek sorusu merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyesi hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken ödemelerin bugün itibarı ile başladığını bildirdi. İşte, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgiler

Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

KİMLER ALABİLİYOR?

, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek. Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

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Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

KİM, NE KADAR ALACAK?

- Emekli: 1.100 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı." dedi. 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmişti. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.

Emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ödenecek? 2021 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

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