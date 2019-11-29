Emine Erdoğan, Kadıköy'de dene yap atölyesi açılış törenine katıldı

"KIZ ÇOCUKLARIMIZIN BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE ERKEN YAŞLARDA TANIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Emine Erdoğan, proje kapsamında 200 öğrencinin temel kodlama eğitimi aldığını ve bu alana büyük talep gösterdiklerini açıklayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi teknoloji gittikçe hayatımızda daha çok yer alıyor. Fakat tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda gerek öğrenci olarak gerekse çalışanlar olarak nüfusları beklenenden azdır. Bu durum dünyanın her yerinde, hatta teknolojinin kalbinin attığı merkezlerde dahi böyledir. Mesela Amerika'da Silikon Vadisinde çalışanların, yalnızca yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı yüzde 24 civarlarındadır. Bildiğiniz gibi teknoloji tasarımla iç içe bir alandır. Yani kullandığımız teknoloji, yaşadığımız hayat, aslında bir tasarım ürünüdür. Bu tasarıma ortak olmazsanız, ancak size sunulanı tüketmek ve yaşamak zorunda kalırsınız. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum."