Emine Erdoğan, Kadıköy'de dene yap atölyesi açılış törenine katıldı

Emine Erdoğan, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanların, mutlaka insanlığa fayda sağlamayı amaçlayan bir odak noktasına sahip olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın "Başarılı olmak, Nobel almak değildir. Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir" sözünü anımsattı.
"Dünyada yaşanan kaos, bazen bilim ve teknolojinin hiç de iyi niyetli olmayan amaçlarla kullanılabildiğini gösteriyorö diyen Emine Erdoğan, "Birileri bir yandan çaresiz hastalıklara şifa olsun diye laboratuvarlarda sabahlarken, birileri aynı vakti, biyolojik silah geliştirmek için de kullanabiliyor. İşte yol ayrımı buradadır. Ben bu güzide kurumumuzun, evlatlarımızı en güncel bilgilerle donattıklarını biliyorum. Bunun da ötesinde, bilgiye fazilet katarak, insanlığın ihtiyaç duyduğu ahlaki yükselişe de katkı sunduklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.