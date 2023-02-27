Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
14:09
Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu. Kalyon Holding'in Gaziantep/İslâhiye'de yapımını tamamladığı ve 21 Şubat'ta hizmete sunduğu 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i de ziyaret eden Emine Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, depremzedelerle görüştü.