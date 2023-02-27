Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

3 BİN KİŞİYE YAŞAM ALANI

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile depremlerin ilk gününden bu yana sahada bulunan Kalyon Holding; 500 konteynerin bulunduğu Kalyon Konteyner Kent'te toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunuyor.