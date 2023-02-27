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Haberler Galeri Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 14:09

Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu. Kalyon Holding'in Gaziantep/İslâhiye'de yapımını tamamladığı ve 21 Şubat'ta hizmete sunduğu 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i de ziyaret eden Emine Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, depremzedelerle görüştü.

Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, 500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent hakkında Erdoğan ve Sharif'e bilgi verdi.

Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding; Gaziantep/İslâhiye'de 52 bin metrekarelik alanda rekor sürede inşa ettiği 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i 21 Şubat günü depremzede ailelerin hizmetine sunmuştu.

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Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif, konteyner kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile depremzedelere sunulan hizmetler ve depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme toplantısına da katıldılar.

Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

3 BİN KİŞİYE YAŞAM ALANI

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile depremlerin ilk gününden bu yana sahada bulunan Kalyon Holding; 500 konteynerin bulunduğu Kalyon Konteyner Kent'te toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunuyor.

Emine Erdoğan, Kalyon Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin uzman ekibi, Psikolojik Destek Merkezi'nde depremzedelere yardımcı oluyor...

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