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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları

Giriş Tarihi: 21.03.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 17:38
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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan için geri sayım başladı. Bu önemli dua ve ibadetler ile geçirilecek. Camilerin ise yine dolup taşması bekleniyor. Öte yandan 2018 Regaip Kandili mesajları en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Sevdiklerine veya uzakta bulunan büyüklerine dua dolu yollamak isteyenler doğru adresteler. Resimli Regaip Kandili mesajları sayesinde bu mübarek günde sevdiklerinizi mutlu edebilecek, bugünün coşkusunu birlikte yaşayabileceksiniz. İşte sizler için seçtiğimiz en güzel 2018 Regaip Kandil mesajları

2018 REGAİP KANDİL KUTLAMA MESAJLARI

Regaip Kandili mesajları, en güzel dua dolu sözler ve daha fazlası… Sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz en güzel Kandil mesajları bu başlık altından hemen indirebilirsiniz. Whatsapp veya SMS olarak gönderebilirsiniz.

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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Selam ve dua ile hayırlı kandiller.
Regaip istemek demek, bizde hayırlar isteriz ya Rab, biz de bağışlanmak dileriz ya Rab, bizleri de affeyle bizlere de hayırlar vesileyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Ya Rabbi bu gece dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eyle bizi. Amin! niz Mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Allah"ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! miz Mübarek Olsun.

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller...

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. niz Mübarek Olsun!

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

*Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

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En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları
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  • 120
En güzel 2018 Regaip bu sayfada! İşte Resimli kutlama mesajları
En güzel 2018 Regaip Kandil mesajları bu sayfada! İşte Resimli Regaip Kandili kutlama mesajları
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