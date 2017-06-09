En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

Her hafta Cuma günleri müslümanlar tarafından dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Bu hafta da Cuma mesajları ile sevdiklerinizi veya büyüklerinizi mutlu etmek için bu başlık altından bir mesaj seçebilirsiniz. 11 ayın sultanı Ramazan'ın da gelmesiyle daha ayrı bir anlam kazanan bugüne özel resimli Cuma mesajları ve sözlerini okuyucularımız için derledik. 2017 Cuma mesajlarını kolaylıkla indirerek Whatsapp veya SMS aracılığı ile paylaşabilirsiniz...
CUMA SÖZLERİ SABAH'TA
Resimli Cuma mesajlarının yanı sıra Cuma günü ile ilgili en güzel sözler de sıkça paylaşılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden anlamlı ve dua dolu Cuma sözlerini ayrıntılarda görebilirsiniz.