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En güzel ve sözleri bu adreste! - İşte 2017

Her hafta Cuma günleri müslümanlar tarafından dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Bu hafta da ile sevdiklerinizi veya büyüklerinizi mutlu etmek için bu başlık altından bir mesaj seçebilirsiniz. 11 ayın sultanı Ramazan'ın da gelmesiyle daha ayrı bir anlam kazanan bugüne özel ve sözlerini okuyucularımız için derledik. 2017 Cuma mesajlarını kolaylıkla indirerek Whatsapp veya SMS aracılığı ile paylaşabilirsiniz...

CUMA SÖZLERİ SABAH'TA

Resimli Cuma mesajlarının yanı sıra Cuma günü ile ilgili en güzel sözler de sıkça paylaşılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden anlamlı ve dua dolu ni ayrıntılarda görebilirsiniz.

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En güzel ve sözleri bu adreste! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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En güzel ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017
En güzel Cuma mesajları ve sözleri bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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