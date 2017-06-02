Türkiye'nin en iyi haber sitesi

En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları

Cuma günlerinin gelmesi ile beraber sabah saatlerinden itibaren yine en sık aratılanlar arasında yer aldı. Ramazan ayının gelmesi ile daha büyük bir önem kazanan bu önemli gün vesilesi ile en güzel ve yeni nı bu başlık altında sizler için derledik. Kolaylıkla indirebileceğiniz mesajları Whatsapp, Facebook, SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel 2017 resimli Cuma mesajları

Giriş Tarihi: 02.06.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 13:21
  • 1
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
  • 2
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

  • 4
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları

Ramazanınız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

  • 5
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

  • 6
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
  • 7
  • 49
En güzel ve yeni burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları burada! - İşte resimli 2017 Cuma mesajları
BİZE ULAŞIN