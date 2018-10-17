Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi Başkan Erdoğan Moldova ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Esenboğa havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan ve Pompeo'nun 40 dakikalık görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesi başladı. Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:23
Başkan Erdoğan, Moldova ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo'yu kabul etti.
Başkan Erdoğan ve Riyad'dan gelen Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüşüyor.
Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti.
ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.
Başkan Erdoğan görüşmenin ardından Moldova'ya gitti.
Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.