Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan Moldova ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Esenboğa havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan ve Pompeo'nun 40 dakikalık görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesi başladı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:23
Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan, Moldova ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo'yu kabul etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Riyad'dan gelen Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüştü.

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüşüyor.

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti.

ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan görüşmenin ardından Moldova'ya gitti.

Erdoğan Pompeo görüşmesi sona erdi

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

BİZE ULAŞIN