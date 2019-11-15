Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçilmiş ve yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkatlerden kaçmamıştı. İşte ABD'de gündeme gelen o dosya Türkçe olarak da kamuoyu ile paylaşıldı. 88 sayfalık dosyada Türkiye'deki terör saldırıları ve Türkiye'nin terörle mücadeledeki kritik hamleleri tek tek anlatıldı...
Giriş Tarihi: 15.11.2019
16:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
17:15
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