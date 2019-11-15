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  • Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!

Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçilmiş ve yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkatlerden kaçmamıştı. İşte ABD'de gündeme gelen o dosya Türkçe olarak da kamuoyu ile paylaşıldı. 88 sayfalık dosyada Türkiye'deki terör saldırıları ve Türkiye'nin terörle mücadeledeki kritik hamleleri tek tek anlatıldı...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:15
Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!

Başkan ve beraberindeki heyet 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da kritik temaslarda bulundu.

Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!

YEMEKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyetin ABD'lilerle gerçekleştirdiği yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkatlerden kaçmamıştı.

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Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!

İşte ABD'de gündeme gelen o dosya Türkçe olarak da kamuoyu ile paylaşıldı. 88 sayfalık dosyada Türkiye'deki terör saldırıları ve Türkiye'nin terörle mücadeledeki kritik hamleleri tek tek anlatıldı...

Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
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Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında o dosya dikkatlerden kaçmamıştı... İşte ayrıntıları!
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