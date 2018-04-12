Erol Olçok eğitim ve araştırma hastanesi günlük 10 bin kişiye hizmet veriyor

330 PERSONELLE HİZMET VERİLİYOR

Başhekim Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 2 bin 330 personelle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar 850 bin civarında hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden Afşarlar, "Hastanemizin açıldığı 2017 yılı Eylül ayından bu zamana kadar olan süreçte yaklaşık 650 bin hastaya ayakta tedavi hizmeti, 150 bin hastaya acil servis hizmeti, 15 bin 133 hastaya yataklı tedavi hizmeti ve 13 bin 987 hastamıza da ameliyat olmak üzere toplam 850 bin civarında vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk. Yalnızca Çorum'a değil, bölge illere de sağlık hizmeti sunuyoruz. Geniş bir nüfusa hizmet vermeye başladık." dedi.