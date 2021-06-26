Erzurum'un tarihini değiştirebilir: Tam 8 bin yıllık...

Bu resim aşı boyasıyla yapılmış. Bu mağarada ki demir oksitlerden elde edilen boyalarla çizilmiş. Aşı boyasıyla yapıldığı için bu resmin daha öncekilerden daha eski olduğunun üzerinde duruyoruz. Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ olarak tarihlendirebiliriz. Bu da bizi günümüzden 7 bin 500 veya 8 bin yıl öncesine götürüyor" dedi.

