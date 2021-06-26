Giriş Tarihi: 26.06.2021
09:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
09:45
Erzurum'un tarihini değiştirebilir: Tam 8 bin yıllık...
Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez eski çağlara ait bir kaya resmi bulundu. Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk tarafından Tortum ilçesinde tespit edilen geyik motifli kaya, bölgenin tarihi oluşumu hakkında da bir çok bilgi vermesi bekleniyor.
Erzurum'un Tortum ilçesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa rastlanan demir oksitleri içeresinde bulunan aşı boyasıyla yapılan geyik motifli kaya resimleri bulundu.
Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk tarafından tespit edilen kaya resminin bilimsel çalışmaları ise
Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Doç. Dr. Yavuz Günaşdı ve Dr. Ahmet Cüneydi Has tarafından yürütüldü.
İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Yapılan incelemelerin ardından kaya resminin örneğine daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde rastlandığı fakat Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez görüldüğü tespit edildi. Aşı boyası tekniğiyle yapılan kaya resminin Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ'da yapıldığı tahmin ediliyor. 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya resimlerinin kesin tarihi bilimsel incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, keşfin Doğu Anadolu Bölgesi tarihi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün
Erzurum için çok önemli bir tespit yaptık. Bizler Erzurum'da çok önemli kaya resimleri tespit ettik. Bu resimler genellikle kabartma ve çizgi tekniğinde yapılıyor. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez boyalı bir resim bulduk. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bunun örneklerinden görüyoruz. Ama Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk örneğini tespit ettik. "
Bu resim aşı boyasıyla yapılmış. Bu mağarada ki demir oksitlerden elde edilen boyalarla çizilmiş. Aşı boyasıyla yapıldığı için bu resmin daha öncekilerden daha eski olduğunun üzerinde duruyoruz. Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ olarak tarihlendirebiliriz. Bu da bizi günümüzden 7 bin 500 veya 8 bin yıl öncesine götürüyor" dedi.