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  • Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

’ta 11 aracın karıştığı 2 kişi yaralandı

'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

İHA Türkiye
Giriş Tarihi: 23.11.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 07:22
Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.30'da İlçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 Kara yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi.

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

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Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybederek birbirine çarptı.

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı.

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

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