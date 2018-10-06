Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı

O İMAM AÇIĞA ALINDI

Köye gelen 2 terörist, iddiaya göre, tehdit ettiği imam H.K.'nin evinden erzak aldı. Ardından kırsala kaçan teröristlerin farklı zamanlarda birkaç kez daha köye gelerek H.K.'nin evinden erzak aldığı öne sürüldü. Olay, imamın oğlu A.K.'nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Gönüllü köy korucusu da olan imam H.K. hakkında, olayı güvenlik güçlerine bildirmediği için yasal işlem başlatıldı. İmam H.K., açığa alındı.

