Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor. 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, "Beni kandırarak götürdüler. Gittim oraya, yaşamı ve zorlukları gördüm. Orada hep ailem aklımdaydı. Ben ilk kaçma planı yaptığımda aklıma annemin yemeklerini çok özlediğim geldi. Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. 'Gideceğim' dedim. Gece vaktinde kapıyı açtım ve kaçarak teslim oldum." dedi.