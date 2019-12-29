Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

"Askerler, bana ağabeyim gibi baktı"

Terör örgütünün sürekli, "Teslim olursanız kötü muamele ve işkenceye maruz kalırsınız" şeklinde propaganda yaptığını vurgulayan Kaya, bunun doğru olmadığını aktardı.

Kaya, "İşkence yapacaklar, diyorlardı. Çok kişi kaçmak istiyor. Ama o korkuyla kaçamıyorlar. Örgütün propagandası doğru değil. Türk askeri işkence yapmıyor. Tam tersine bana ağabeyim gibi baktılar aileme kavuşuncaya kadar." diye konuştu.