Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor. 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, "Beni kandırarak götürdüler. Gittim oraya, yaşamı ve zorlukları gördüm. Orada hep ailem aklımdaydı. Ben ilk kaçma planı yaptığımda aklıma annemin yemeklerini çok özlediğim geldi. Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. 'Gideceğim' dedim. Gece vaktinde kapıyı açtım ve kaçarak teslim oldum." dedi.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:29
Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

5 yıl sonra yeniden sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, annesi Hüsniye, babası Hüseyin Kaya ve kardeşleriyle hasret gideriyor.

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

"Ailem hep aklımdaydı"

Mekiye Kaya yaptığı açıklamada, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

"Beni kandırarak götürdüler. Gittim oraya, yaşamı ve zorlukları gördüm. İlk gittiğimde zorlandım. Kaçma planları yapıyordum. Ama korku vardı, yapamıyordum. İyi ki aileme kavuştum. Orada hep ailem aklımdaydı. Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. 'Gideceğim' dedim. Gece vaktinde kapıyı açtım ve kaçarak teslim oldum."

Evlat nöbeti sayesinde evine kavuşan Mekkiye: 'Ailem hep aklımdaydı'

"Askerler, bana ağabeyim gibi baktı"

Terör örgütünün sürekli, "Teslim olursanız kötü muamele ve işkenceye maruz kalırsınız" şeklinde propaganda yaptığını vurgulayan Kaya, bunun doğru olmadığını aktardı.

Kaya, "İşkence yapacaklar, diyorlardı. Çok kişi kaçmak istiyor. Ama o korkuyla kaçamıyorlar. Örgütün propagandası doğru değil. Türk askeri işkence yapmıyor. Tam tersine bana ağabeyim gibi baktılar aileme kavuşuncaya kadar." diye konuştu.

BİZE ULAŞIN