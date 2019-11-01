Eylem Gülçin Kanık cinayetinde karar verildi!

ÜÇ SANIK CEZA ALDI, 3 SANIK BERAAT ETTİ

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için Erhan Doğru ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan Serdal Çöl'ün de kadına faklı isimle sahte kimlik kartı çıkarttığı belirtildi.

Şüphelilerin kadının evine girip boğarak cinayeti işledikleri, cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi. Duruşmada suçsuz olduklarını belirten sanıklar ise beraatlerini talep etti.