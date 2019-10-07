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'te metruk binada

'te iki katlı metruk binada çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 07.10.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 08:55
Fatih'te metruk binada yangın

, 06.00 sıralarında İlçesi Hocagıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi.

Fatih'te metruk binada yangın

Edinilen bilgiye içinde kimsenin olmadığı binada bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Fatih'te metruk binada yangın

İhbar üzerine yangının olduğu yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içinde müdahale edilen da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fatih'te metruk binada yangın

İki katlı ise tamamen kül oldu. Ekipler, binada bir süre duman ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Çıkan yangında da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te metruk binada yangın
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Fatih'te metruk binada yangın
Fatih'te metruk binada yangın
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