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Haberler Galeri Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman'daki yıkım havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:21

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman'daki yıkım havadan görüntülendi

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tüm Türkiye tek yürek oldu, yaraları sarıyor.... Etkilenen 10 ilden biri de olan binlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı.

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman'da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor.

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Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

Kent genelinde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Havadan çekilen görüntüler Adıyaman'daki felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi | Video

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından enkaza dönen binaların üzerine, yaralı bulunmadığını gösteren 'kontrol edilmiştir' yazılıyor.

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

Adıyaman'da dron ile havadan çekilen görüntüler ise depremin sebep olduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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