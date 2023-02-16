Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:21

Felaketin boyutu dron kamerasında! Adıyaman'daki yıkım havadan görüntülendi

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tüm Türkiye tek yürek oldu, yaraları sarıyor.... Etkilenen 10 ilden biri de olan binlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.