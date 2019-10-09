Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Türk ordusu, Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor. ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı. Operasyonun kısa bir süre zarfında başlaması bekleniyor. Operasyon hazırlığı yapan Türk ordusu sınıra askeri araçlarını sevk etmeye devam ediyor. Bölgeden geçen Türk askerleri halkın büyük sevgisi ile karşılaştı. Sınırdaki askeri hareketlilik böyle görüntülendi...