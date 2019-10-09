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  • Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

'ın doğusuna hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

, 'ın doğusuna hazırlığında... Son birkaç gündür sınırda hareketlilik yaşanıyor. Yüzlerce araç konvoyu ve askerler sınıra doğru yol almaya başladı. Fırat'ın doğusuna operasyonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte sınıra doğru ilerleyen askeri araçların görüntüleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 13:51
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Türk ordusu, 'ın doğusuna doğru ilerliyor. ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı. Operasyonun kısa bir süre zarfında başlaması bekleniyor. hazırlığı yapan Türk ordusu sınıra askeri araçlarını sevk etmeye devam ediyor. Bölgeden geçen Türk askerleri halkın büyük sevgisi ile karşılaştı. Sınırdaki askeri hareketlilik böyle görüntülendi...

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

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Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis'e ulaştı.

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek için Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik

Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Şanlıurfa'ya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoy, gece saat 02.30 sıralarında Akçakale ilçesine ulaştı.

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik
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