Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı devam ediyor! Sınırda askeri hareketlilik
Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığında... Son birkaç gündür sınırda hareketlilik yaşanıyor. Yüzlerce araç konvoyu ve askerler sınıra doğru yol almaya başladı. Fırat'ın doğusuna operasyonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte sınıra doğru ilerleyen askeri araçların görüntüleri...
Giriş Tarihi: 09.10.2019
13:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
13:51