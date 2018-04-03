Fotoğraflarla Türkiye

Ülkemizin dört bir tarafındaki güzellikleri havadan çekilen fotoğraflarla görmek istiyorsanız, bu galeride uzun uzun vakit geçirebilirsiniz. İstanbul-Bozdoğan Kemeri İstanbul-Galata Kulesi 1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi. 1847'de yapımı tamamlanan 263 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli Meriç Köprüsü. 1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda). Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.