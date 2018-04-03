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Fotoğraflarla

Giriş Tarihi: 03.04.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 17:49
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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

Ülkemizin dört bir tarafındaki güzellikleri havadan çekilen fotoğraflarla görmek istiyorsanız, bu galeride uzun uzun vakit geçirebilirsiniz.

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

İstanbul-Bozdoğan Kemeri

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

İstanbul-Galata Kulesi

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi.

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

1847'de yapımı tamamlanan 263 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli Meriç Köprüsü.

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda).

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Fotoğraflarla
Fotoğraflarla Türkiye

Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.

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