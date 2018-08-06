Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ta güzel çıkmanın sırları

Giriş Tarihi: 06.08.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 15:49
  • 1
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları

Bazı insanlar çok güzel olmasalar bile larda çok güzel çıkarlar. Peki fotoğraflarda güzel çıkmanın sırları neler? İşte o sırlardan bazıları…

  • 2
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları


İlk kural rahat olmak …

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları

larda meye dikkat edin. Ya da poz vermiyormuş gibi davranın.

  • 4
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları


Eğer özel bir çekim yapıyorsanız sürekli hareket halinde olun. çı mutlaka doğal pozlarınızı yakalayacaktır.

  • 5
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları


Makyaj Artisti Troy Jelsen alkollüyken kontrolünüzü kaybetmeye başlayacağınızı ve flaş ne kadar parlak olursa olsun gözlerinizin düşük görüneceğini söylüyor

  • 6
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları


Eğer dış çekim yapıyorsanız gün batımında yapılan lar daha güzel çıkacaktır. Ünlü fotoğrafçı Jack Guy gün batımı ışığının sizi çok güzel göstereceğini söylüyor Aşağıya doğru daha az gölge oluşacağından gözaltlarınızdaki torbalar fotoğrafta görünmeyecek Güneş gözaltındaki bölgeyi aydınlatacak ve daha genç görünmenizi sağlayacak .

  • 7
  • 18
ta güzel çıkmanın sırları
Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları


Patti Wood uzatarak söylenen i harfi dudak kenarlarını yukarı kaldırdığı için çekim esnasında Money kelimesinin söylenmesinin doğru tercih olacağını söylüyor. Money derken göz çevrenizde oluşan mimik çizgileri içten gelen bir gülümseme hissini verecektir

BİZE ULAŞIN