Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları



Eğer dış çekim yapıyorsanız gün batımında yapılan fotoğraflar daha güzel çıkacaktır. Ünlü fotoğrafçı Jack Guy gün batımı ışığının sizi çok güzel göstereceğini söylüyor Aşağıya doğru daha az gölge oluşacağından gözaltlarınızdaki torbalar fotoğrafta görünmeyecek Güneş gözaltındaki bölgeyi aydınlatacak ve daha genç görünmenizi sağlayacak .



