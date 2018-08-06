Fotoğrafta güzel çıkmanın sırları

Bazı insanlar çok güzel olmasalar bile fotoğraflarda çok güzel çıkarlar. Peki fotoğraflarda güzel çıkmanın sırları neler? İşte o sırlardan bazıları… İlk kural rahat olmak … Fotoğraflarda poz vermemeye dikkat edin. Ya da poz vermiyormuş gibi davranın. Eğer özel bir çekim yapıyorsanız sürekli hareket halinde olun. Fotoğrafçı mutlaka doğal pozlarınızı yakalayacaktır. Makyaj Artisti Troy Jelsen alkollüyken kontrolünüzü kaybetmeye başlayacağınızı ve flaş ne kadar parlak olursa olsun gözlerinizin düşük görüneceğini söylüyor Eğer dış çekim yapıyorsanız gün batımında yapılan fotoğraflar daha güzel çıkacaktır. Ünlü fotoğrafçı Jack Guy gün batımı ışığının sizi çok güzel göstereceğini söylüyor Aşağıya doğru daha az gölge oluşacağından gözaltlarınızdaki torbalar fotoğrafta görünmeyecek Güneş gözaltındaki bölgeyi aydınlatacak ve daha genç görünmenizi sağlayacak . Patti Wood uzatarak söylenen i harfi dudak kenarlarını yukarı kaldırdığı için çekim esnasında Money kelimesinin söylenmesinin doğru tercih olacağını söylüyor. Money derken göz çevrenizde oluşan mimik çizgileri içten gelen bir gülümseme hissini verecektir