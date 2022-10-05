Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM’ye başvuran Kılıçdaroğlu’nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Kılıçdaroğlu, beşinci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki göstermişti.

"Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.