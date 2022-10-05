Giriş Tarihi: 05.10.2022 17:38
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
17:47
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanmıştı. İşte 2008 yılı başörtüsü manşetleri...