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Geldikleri gibi gittiler

30 Ağustos'un yıldönümünde Jandarma arşivindeki çok özel fotoğraflar ortaya çıktı. Karelerin en anlamlısı 'u terk eden işgal kuvvetleriydi.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 04:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 04:55
Geldikleri gibi gittiler

SABAH, Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümünde işgal yılları İstanbul'unun fotoğraflarına ulaştı
SABAH'ın Büyük Taarruz'un yıldönümünde Jandarma Genel Komutanlığı arşivlerinden edindiği fotoğraflar işgal yıllarında 'un göz yaşartan halini ve Büyük Taarruz ve milli mücadele sonrası işgalcilerin kenti nasıl terk ettiğini gözler önüne seriyor. Her kare bakana "Bu zafer kolay kazanılmadı" dedirtiyor.

Geldikleri gibi gittiler

İşgal gücü subayları Büyükada'da keyif yaparken...

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Geldikleri gibi gittiler

Bir hayırsever esaret altındaki halka ekmek dağıtıyor.

Geldikleri gibi gittiler

sokaklarında işgalcilerin polis gücü devriyesi...

Geldikleri gibi gittiler

Memurlarımız ellerinde çiçeklerle işgalcileri karşılamaya zorlanıyor.

Geldikleri gibi gittiler

Savaşın yetim çocukları Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'ne sığındı.

Geldikleri gibi gittiler

İngiliz işgalciler Fatih'in toplarını inceliyor.

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