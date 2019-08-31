Geldikleri gibi gittiler

30 Ağustos'un yıldönümünde Jandarma arşivindeki çok özel fotoğraflar ortaya çıktı. Karelerin en anlamlısı İstanbul'u terk eden işgal kuvvetleriydi. SABAH, Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümünde işgal yılları İstanbul'unun fotoğraflarına ulaştı İşgal gücü subayları Büyükada'da keyif yaparken... Bir hayırsever esaret altındaki halka ekmek dağıtıyor. İstanbul sokaklarında işgalcilerin polis gücü devriyesi... Memurlarımız ellerinde çiçeklerle işgalcileri karşılamaya zorlanıyor. Savaşın yetim çocukları Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'ne sığındı. İngiliz işgalciler Fatih'in toplarını inceliyor.