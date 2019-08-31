Geldikleri gibi gittiler

SABAH, Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümünde işgal yılları İstanbul'unun fotoğraflarına ulaştı

SABAH'ın Büyük Taarruz'un yıldönümünde Jandarma Genel Komutanlığı arşivlerinden edindiği fotoğraflar işgal yıllarında İstanbul'un göz yaşartan halini ve Büyük Taarruz ve milli mücadele sonrası işgalcilerin kenti nasıl terk ettiğini gözler önüne seriyor. Her kare bakana "Bu zafer kolay kazanılmadı" dedirtiyor.